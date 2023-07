Italgas: Interruzione fornitura idrica per attività di manutenzione straordinaria dalle 9 alle 18 del 31/07/2023

Italgas comunica che, a causa di malfunzionamenti relativi all’impianto elettrico di media tensione asservito al campo pozzi di San Pietro Ad Montes, si prevedono problemi di fornitura idrica dalle 9 alle 18 di lunedì 31 luglio.

La mancanza totale dell’acqua interesserà le frazioni di Casertavecchia, Sommana, Pozzovetere, Casola, Mezzano, Casolla, Santa Barbara. Potrebbero invece riscontrarsi parziali diminuzioni di pressione a Puccianiello, nelle seguenti strade: Via Amendola, Via Comin, Via De Nicola.