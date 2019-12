ItalgasAcqua assicura che non ci sara’ nessuna interruzione di fornitura idrica per distacco

Nel corso di un incontro svoltosi in Comune, i rappresentanti di ItalgasAcqua, azienda concessionaria del servizio idrico in città, hanno assicurato all’Amministrazione comunale che non sono in corso interruzioni della fornitura idrica per distacchi e che nessuna sospensione del servizio sarà attivata dall’azienda per questioni contrattuali durante il periodo delle Festività natalizie.

L’azienda ha altresì informato l’Amministrazione comunale di aver attivato da tempo una casella di posta certificata ([email protected]) cui potranno fare riferimento tutti gli amministratori di condomini che hanno in corso una situazione debitoria, per concordare le modalità di rientro dai debiti accumulati nel tempo.