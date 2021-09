Italia bella ma “sprecona”: con la Svizzera è 0-0.

di PASQUALE MASTROBUONO



Finisce con un altro pareggio il match con la Svizzera, che riesce a fermare gli azzurri sul punteggio di 0-0. L’ Italia inizia subito bene la partita, quando al minuto 18 Berardi tutto solo davanti al portiere svizzero Sommer, si fa parare il possibile 1-0. L’Italia controlla la partita e intorno alla mezz’ora del primo tempo una conclusione di Lorenzo Insigne sfiora l’incrocio dei pali. La reazione della svizzera sta tutta in un colpo di testa di Akanji, fuori di poco.

Al minuto 50 del secondo tempo, l’episodio che potrebbe cambiare la gara, Berardi viene atterrato in area, e l’arbitro concede il calcio di rigore. Jorginho conferma il brutto momento suo e di tutta la nazionale facendosi parare il rigore dell’1-0. Ancora un occasione sui piedi di Insigne che tira debolmente e si fa parare un tiro destinato in rete. La partita finisce 0-0 e adesso potrebbe diventare decisiva la partita con la Svizzera da giocare in casa.

Ecco le considerazioni di mister Mancini a fine gara: “Siamo stanchi e poco brillanti, ma abbiamo comunque creato i presupposti per vincere anche questa partita 2 o 3 a 0. Là davanti serve maggior cattiveria.”