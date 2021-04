ITALIA E RIAPERTURE: LE DICHIARAZIONI DEL PREMIER

Vaccini e riaperture al centro della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio dal presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, che hanno parlato dalla sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

Ecco le dichiarazioni del premier e/o presidente del consiglio italiano ch esi vanno a riportare

“Voglio rimarcare alcuni fatti di carattere generale usciti dalla riunione della Cabina di Regia tenutasi questa mattina. Si anticipano al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla, ma viene introdotto anche un cambiamento rispetto al passato perché viene data precedenza alle attività all’aperto e alle scuole, che in zone gialla e arancione riaprono per ogni ordine e grado. Rischio – “Con la decisione odierna il Governo ha preso un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento, ma è pur sempre un rischio. Esso si fonda su una premessa: quei provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperte siano osservati scrupolosamente. Occorrerà una sensibilizzazione particolare di forze dell’ordine e istituzioni locali affinché queste regole vengano rispettate. In questo modo si riduce la diffusione del contagio”.

Per quel che concerne gli Spostamenti ecco quanto dichiarato da Draghi – “Saranno consentiti tra regioni gialle e anche, attraverso un pass, tra regioni con colore diverso”

Comportamenti – “Si è scelto per il momento di privilegiare tutte le attività all’aperto. Non ho dubbi che la campagna vaccinale andrà sempre meglio, quindi le perplessità sono solo sui comportamenti delle persone. Se saranno congrui, non vedo perché dovremmo fare passi indietro sulle riaperture”.

Critiche a Speranza – “Credo che le critiche nei suoi confronti non sono né fondate né giustificate. Stimo molto Speranza e l’ho voluto io nel Governo, queste decisioni rispondono al disagio di tante categorie di lavoratori e anche dei giovani”.