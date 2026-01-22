Italia ferroviaria tagliata in due da venerdì a domenica.

Parte alle ore 15.00 di venerdì 23 gennaio con una prima interruzione del traffico veicolare, stradale e ferroviario il progetto di sostituzione del cosiddetto ponte al Pino di Firenze. Nella prima fase verrà istallata una passerella pedonale lunga 44 metri e larga 3 metri, che sarà utilizzata per gli spostamenti pedonali tra i due lati del percorso ferroviario. La circolazione stradale durante il periodo dei lavori subirà forti restrizioni e divieti per consentire i lavori. L’istallazione della passerella avrà termine entro le 15.00 di domenica 25 gennaio.

L’intervento sul ponte al Pino, situato a ridosso della stazione ferroviaria di Firenze Campo Marte, e collega il centro fiorentino con il quartiere di Campo Marte, vedrà la completa sostituzione dell’attuale struttura ottocentesca, con un ponte moderno di maggiore capienza pedonale e veicolare.

La realizzazione della struttura è stata affidata a RFI in stretta collaborazione con le istituzioni locali, per integrare al meglio mobilità ferroviaria, stradale e sostenibilità. L’intervento prevede un nuovo impalcato in acciaio-calcestruzzo, lungo 32 metri e largo 16, che sarà percorribile entro settembre 2026.

Nella realizzazione del nuovo impalcato si manterranno il numero delle attuali corsie, eliminando però le attuali limitazioni di carico, inoltre verrà realizzata una pista ciclopedonale per migliorare la mobilità sostenibile. Il nuovo ponte sarà realizzato in Corten, materiale 100% riciclabile.

La sostituzione sarà realizzata in varie fasi.

L’intervento di sostituzione del cavalcaferrovia “Ponte al Pino” è strutturato per fasi per minimizzare gli impatti sul trasporto cittadino ed è articolato come segue. Per il trasporto ferroviario:

Dalle ore 15 del 24 gennaio 2026 alle ore 15 del 25 gennaio 2026 interruzione della circolazione ferroviaria ambito stazione di Firenze Campo di Marte per posizionamento della passerella pedonale provvisoria lunga 44 metri e larga circa 3 metri, che verrà utilizzata dai cittadini durante le attività di cantiere consentendo di ridurre l’impatto del cantiere sulla città

Nella prima settimana di luglio (periodo da consolidare): interruzione di 96 ore della circolazione ferroviaria ambito stazione di Firenze Campo di Marte per svaro travata esistente

Nell’ultima settimana di luglio (periodo da consolidare): interruzione di 80 ore della circolazione ferroviaria ambito stazione di Firenze Campo di Marte per varo nuova travata

Dal 31 ottobre al 1° novembre (da consolidare): interruzione di 12 ore della circolazione ferroviaria ambito stazione di Firenze Campo di Marte per svaro passerella pedonale

Dal lato veicolare invece:

interruzione totale del traffico veicolare e pedonale su Ponte al Pino e in piazza Vasari dalle ore 20.00 di venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 05.00 di lunedì 26 gennaio 2026;

divieti di sosta con rimozione forzata e senso unico in via Luca Giordano tra via Fra’ Domenico Buonvicini e via degli Artisti verso via degli Artisti.

Percorsi alternativi: Cavalcavia delle Cure e Cavalcavia di piazza Alberti.

La città di Firenze riceverà enormi benefici di viabilità a seguito della realizzazione completa del nuovo ponte, che verrà costruito con un investimento di circa 17 milioni di euro.

Veniamo ai disagi che Firenze e l’Italia ferroviaria dovranno affrontare da venerdì a domenica prossimi

Circolazione ferroviaria.

Stop alla circolazione ferroviaria sulla direttrice nord-sud in corrispondenza di Campo di Marte i treni tra le ore 15 di sabato 24 gennaio e le ore 15 di domenica 25 gennaio. I treni AV subiranno variazioni di percorso, tutti i convogli di provenienza SUD si attesteranno nella stazione di Firenze Campo Marte, mentre quelli provenienti da NORD limiteranno la loro corsa a Firenze Rifredi. Siccome la stazione di Santa Maria Novella resterà chiusa al traffico, i treni a lunga percorrenza proseguiranno la loro corsa con le limitazioni del caso verso Rifredi o verso Campo Marte a seconda delle direzioni. I treni regionali saranno invece limitati ai due capilinea individuati, ossia Campo Marte e Rifredi, i viaggiatori si sposteranno da questi terminali con gli autobus predisposti, svolgeranno il servizio tre flotte di sei autobus da 50 posti ciascuno.

Per la concomitanza della partita di calcio Fiorentina-Cagliari in programma sabato dalle 18, i tifosi saranno fatti scendere a campo Marte o Rifredi e accompagnati con servizio autobus allo stadio franchi.