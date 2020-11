Italia Nostra, Lipu e WWF Caserta: il parco Maria Carolina deve rimanere ai casertani

Comunicato stampa congiunto Italia Nostra, Lipu e WWF Caserta. Villa Maria Carolina.

Caserta. Le associazioni ambientaliste casertane Italia Nostra, Lipu e WWF, ancora una volta unite per difendere l’uso libero e pubblico degli spazi verdi cittadini come il Parco Maria Carolina, realizzato con fondi pubblici e da troppi anni chiuso alla fruizione da parte della cittadinanza; esse si muovono all’unisono per protestare contro l’intento di affidare a terzi la gestione di questa splendida area verde, limitrofa alla nostra Reggia, sottraendola di fatto ai casertani.

In allegato la richiesta presentata :