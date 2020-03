Italia Viva: i coordinatori provinciali di Caserta De Rosa e Altieri sul radicamento del partito in provincia di Caserta

CASERTA – Italia Viva si sta radicando nella intera Provincia di Caserta in maniera incisiva e diffusa, incontrando numerosi amministratori impegnati nel realizzare il progetto politico del partito di Matteo Renzi. I due coordinatori provinciali Carmela De Rosa e Giuseppe Altieri, alla luce delle prossime elezioni amministrative comunali ritengono che Italia Viva vi debba partecipare configurandosi come il Terzo polo: moderato, democratico e riformista, collocandosi al centro tra i consueti schieramenti ideologici di destra e sinistra.

È altresì ben conscia che, in questa posizione di equidistanza, esistono, sui diversi territori, molteplici movimenti provenienti dalla società civile e dalle associazioni che sposano le stesse ideologie ed i medesimi principi, ispirati dalla stessa volontà di impegnarsi per il bene delle Comunità dove vivono e lavorano.

È naturale, per noi, che nel progetto riformista siano accolte le istanze di chi si colloca al di fuori dei classici schieramenti. Italia Viva intende rivolgersi anche a loro per invitarli a partecipare, in coalizione, alle prossime amministrative, proprio per raggiungere i medesimi risultati.

L’idea di Italia Viva è quella di superare i toni accesi e le polemiche che hanno soltanto frenato lo sviluppo del Paese per sposare invece il concetto della realizzazione della buona politica e del buon governo, che può essere realizzato solo integrando i giovani, le donne e gli uomini stanchi di questa politica che è lontana dai bisogni del paese. Su questa scommessa si giocano le prossime elezioni amministrative.