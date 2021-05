Italia Viva in Giunta : E se fosse Megna e non Antonucci il nuovo Assessore?

Caserta. Negli ultimi giorni si è tanto parlato del dietrofront di Italia Viva che , a differenza di cio’ che si vociferava qualche mese fa , sembra disposta , con una propria lista, a sostenere la candidatura di Carlo Marino alle prossime elezioni amministrative 2021. Per onore di cronaca è giusto ricordare a chi legge che tale scelta non è stata condivisa da tutti i consiglieri comunali Renziani, Gianfausto Iarrobbino per esempio sembra non aver gradito anche perchè, l’ ex Presidente del Consiglio Comunale, aveva abbracciato seriamente l’ idea di ripresentarsi alle amministrative del 2021 come candidato Sindaco .

In Politica , come nella vita pero’ mai dire mai e allora pian piano Carlo Marino ha aperto il dialogo con Italia Viva fino a chiudere l’ accordo con gli stessi mettendo sul tavolo un assessorato che ormai tutti danno per certo possa toccare a Pasquale Antonucci.

Eppure nonostante non ci siano smentite non siamo pienamente convinti che sia questo l’ epilogo finale della trattativa. Rumors dell’ ultima ora infatti parlano di un ribaltone e non ci riferiamo al sostegno che Italia Viva potrebbe dare al Sindaco uscente ma proprio al nome del probabile Assessore. Per non portarla per le lunghe crediamo che l’ ipotesi Gianni Megna non sia del tutto bizzarra . E se fosse proprio lui il candidato numero 1 di Italia Viva ad entrare in Giunta ? come la prenderebbe Pasquale Antonucci?

La politica è tutt’ altro che un libro aperto . Staremo a vedere.