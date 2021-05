Italotreno arriva anche a Caserta

Novità per quel che concerne anche il trasporto ferroviario per quanto riguarda Caserta, nuovi collegamenti interesseranno la tratta ferroviaria che passa anche per il capoluogo di terra di lavoro e non solo.

Questo più nel dettaglio quanto avverrà, dal giorno 27 maggio ci saranno alcuni treni per quel che concerne la TAV, ossia i treni altà velocità, che transiteranno e si fermeranno anche a Caserta ma cerchiamo di capire più nel dettaglio quanto accadrà: ci saranno due treni al giorno da Nord verso Sud per quello che concerne il treno Italo che viaggia in altà velocità, con un collegamento ci partirà da Torino dalle ore 7:25 di mattina e che poi successivamente dopo le varie fermate nelle principali stazioni italiane, arriverà a Caserta alle 13:34 (per poi ripartire successivamente alle 13:36) e a Benevento alle 14:18 (ripartenza alle 14:20) per terminare la corsa a Bari alle 17:22.

Un altro Italotreno, partirà invece da Roma alle 7:30 con arrivo a Caserta alle 8:34 (ripartenza alle 8:37) e a Benevento alle 9:31 (ripartendo alle 9:33) per finire il viaggio in quella che è la stazione di Bari alle 12:12. Ma non è tutto ci saranno anche altri 2 servizi quotidiani attivi per viaggiare da Sud Italia verso Nord e che attraversano lo stivale italiano: uno da Bari alle 12:51 che fermerà a Benevento alle 15:40 (per ripartire alle 15:42) e a Caserta alle 16:20 (ripartenza 16:22) con arrivo a Torino alle 22:35; l’altro partirà sempre da Bari alle 18:33 e fermerà a Benevento alle 21:05 (ripartenza 21:07) e a Caserta alle 22:02 (per ripartire alle 22:04) con arrivo a Roma alle 23:09.

Saranno pertanto quattro le corse giornaliere che avranno come fermate Caserta e Benevento. In questo caso si tratta di corse no-stop, da e per Milano che avranno come unica fermata intermedia quella di Roma.