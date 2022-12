ITIS “A.Volta”/ Concluso con successo l’evento contro il femminicidio

Il Ds Prof.Ssa Simona Sessa comunica che al Volta si è tenuto un evento- sulle note della Fanfara- contro il femminicidio. Il Ds ringrazia lo staff e la prof. Lucia Isabella Coscione per l’organizzazione.

Il file rouge dell’evento è stata la musica non intesa solo soltanto come elemento di socializzazione, ma anche veicolo di messaggi etici, al fine di contrastare idee e luoghi comuni spesso ispiratori di comportamenti di violenza di genere. Tra le varie modalità espressive, la musica rappresenta infatti un vettore eccezionale per parlare ai giovani in modo diretto.

Si ringraziano tutti i presenti e tutte le forze dell’ordine per la partecipazione . In particolare il Capofanfara Bernardo Luca, il comandante Silvestro Verde, il tenente Di Mario Michele , il maresciallo Assieme Leonardo e l’intervento in qualità di relatore del tenente colonnello Ivano Bigica .