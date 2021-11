IV novembre a Caserta i festeggiamenti a Caserta ( Foto e Video)

Il 4 novembre terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto”.

In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.

A Caserta, dopo la commemorazione di ieri mattina, presso il monumento dei Caduti, anche in diversi punti della città, come alla stazione (video) e al Duomo, la fanfara dell’ottavo reggimento bersaglieri ha

reso omaggio ai Caduti.

“Vogliamo la patria, la patria una e rapidamente. Possiamo cedere su tutto; su questo no. Potete, sapete darcela?” Giuseppe Mazzini

