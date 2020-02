Jacopo Silva squalificato

Un turno di stop per Jacopo Silva. Il difensore ha rimediato il quinto giallo stagionale che ha fatto scattare la squalifica. L’ex Piacenza salterà la sfida interna con la Vibonese e tornerà a disposizione in occasione del turno infrasettimanale in casa della Sicula Leonzio.

Domenica prossima, intanto, rientreranno dal turno di stop per squalifica Petta, D’Angelo e Zito.

LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

1 turno – Rizzo (Catania), Gasparetto (Reggina), Silva (Casertana), Baschirotto (Viterbese), Karkalis (Bisceglie), Germinale (Cavese), Sabatino (Sicula Leonzio), Santoro (Teramo)