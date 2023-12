“J’Adore Napoli – The Book”, continua il progetto ‘nss edicola’, il nuovo spazio fisico di nss magazine e della cultura digitale, con la pubblicazione di un libro fotografico

“J’Adore Napoli – The Book” è un lavoro che raccoglie i lavori di 20 fotografi napoletani e internazionali, tra emergenti e affermati, che donano le loro opere per un libro fotografico che si propone di raccontare l’ultimo lustro napoletano. Tanti i nomi coinvolti, da Carmine Romano a Vincenzo Schioppa, passando per Robbie McIntosh, Luigi Lista ed Eleonora D’Angelo e molti altri ancora.

Raccogliere le opere in questo libro è stato un atto dovuto, la chiusura di un cerchio che segna la trasformazione di Napoli da sogno a realtà, e la volontà di J’Adore Napoli di proporsi come narrazione di questo cambiamento. Un invito ad esplorare e a ricordare l’incredibile “paradiso abitato da diavoli”. E a fotografare tutto, per non dimenticare mai.

Se da una parte il progetto ha una valenza estetica e reportagistica di una città intera, il punto più importante è l’aspetto umanitario che rappresenta: i proventi dalla vendita del libro verranno infatti devoluti a supporto delle attività di accoglienza di persone senza dimora che la cooperativa sociale La Locomotiva onlus mette in campo nella città di Napoli.

Il libro sarà in vendita presso nss edicola, in Piazza San Pasquale a Napoli, e nss store , il digital store di nss.

NSS edicola è il nuovo spazio fisico di nss all’interno del quale promuovere l’attività quotidiana di nss magazine e la cultura digitale. In aggiunta, nss edicola verrà inteso come uno spazio culturale di rivalutazione artistica e commerciale della città di Napoli, fungendo da polo di attrazione per collaborazioni, idee e progetti e catalizzatore fisico e store del progetto J’Adore Napoli.