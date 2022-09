Jessica , casertana doc , scrive a Giuseppe Conte: ” a Caserta per 30 euro lavori almeno 10 ore al giorno”

Caserta, Riceviamo e pubblichiamo la nota scritta di Jessica diretta al Presidente del M5S Giuseppe Conte.

“Presidè,

Lei ieri è venuto a casa mia.

Caserta l’ accolto e pure io stavo là, in un angolo ad ascoltare.

I comizi elettorali non sono mai stati di mio interesse, ma stavolta, non lo so, volevo vedere.