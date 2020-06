Johnson:” Voglio dare una mano concreta alla JuveCaserta”

L’interesse da parte sua di portarmi all’interno della dirigenza dello Sporting Club JuveCaserta c’è. Ci siamo visti a San Nicola la Strada in un bar ed abbiamo parlato di questa nuova situazione – racconta Johnson – ma poi è finita li. La proposta di D’Andrea è quella di farmi diventare il nuovo team manager, figura che tuttavia non credo di sentire mia al 100%.

Sto studiando la situazione, nel tentativo di capire se questa sia effettivamente la scelta migliore per me e per il club. Per il tipo di esperienza che ho maturato come giocatore alla soglia dei 40 (Johnson compirà 40 anni il 13 giugno ndr) nel panorama della NBA, ho capito che il modo di intendere il basket e lo sport in Italia è completamente differente rispetto a quello che intendiamo noi in America.

Conosco la piazza di Caserta molto bene, è casa mia, io vivo qui con la mia famiglia e so quanto i fans sono stati abituati, negli anni, a vedere le cose fatte in un certo modo. Vorrei dare una mano concreta a questa città, essere davvero utile. Mi auguro di risentire D’Andrea prossimamente, per capire le funzioni del ruolo che vorrebbe affidarmi. Certo, il team manager sarebbe un bel ruolo, ma per le mie capacità e la mia esperienza credo di poter essere più utile nella scelta e nella valutazione dei giocatori”.