Jovabeach party, chiusure strade su litorale domizio

C. Volturno- Nelle giornate del 26 e del 27 agosto ci sarà il Jovanotti beach party a C. Volturno.

La polizia municipale ha emanato un’orodinanza di chiusura al traffico della Domiziana da Pinetamare al Villaggio del Sole in entrambi i sensi di marcia dalle 21 e fino al termine del concerto evento. Per quanto riguarda le aree parcheggio, saranno quattro quelle disponibili: Parcheggio Rosso (ingresso in via dei Diavoli), Parcheggio Verde (ingresso via Mezzagni), Parcheggio Giallo (ingresso da via Napoli e da via Sassari), parcheggio Exclusive (Ingresso dalla Sp 303 angolo con via Poerio). I costi oscillano dai 15 ai 20 euro per auto.

Durante il concerto non ci sarà la distribuzione dell’acqua nelle bottigliette di plastica ma sarà disponibile in vendita esclusivamente in lattine di alluminio e gratuitamente potrà essere consumata mediante le borracce. Non sarà possibile consumare alcolici di qualsiasi tipo;

Saranno chiuse alcune strade ecco più nel dettaglio quello che accadrà.

Ci saranno pertanto quattro parcheggi adibiti ad area