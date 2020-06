Juve Caserta. il Presidente D’Andrea si presenta:” Sono qui per la storia gloriosa di questa squadra”

Caserta. Si è da poco conclusa la conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di oggi, sabato 6 giugno, al Palamaggio’.

Queste le parole del presidente D’Andrea:” Quello che mi ha spinto principalmente ad affrontare questa nuova sfida e’ la storia gloriosa di questa squadra, sono qui con tanta voglia di fare bene.

Continuo a non spiegarmi come mai nessuno , sotto l’ aspetto economico, ha voluto aiutare la squadra.

In questi giorni sto conoscendo i problemi di questa società ma credo che una squadra come la Juve Caserta va presa anche con 10 milioni di debito semplicemente per la sua importanza storica.

Faremo l’ iscrizione al campionato di A2, vedremo quanti saranno gli sponsor che vorranno darci una mano e so già che qualcuno è pronto a farlo. Il mio è un progetto a lungo termine, entro il 10 di giugno c’è da sistemare la rata federale, subito dopo ci dedicheremo all’iscrizione al campionato ,abbiamo tempo fino al 30 giugno per farlo ma mi sento di dire che non ci saranno problemi.

Spero di poter portare presto in questa struttura anche le mie squadre di calcio a 5. Prossimamente faremo dei lavori anche al palazzetto per renderlo piu’ accogliente .Sto gia’ pensando al settore giovanile che con molte probabilità avrà sede in città.