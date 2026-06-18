Juve Caserta in serie A: Vignola “è ora di pensare al Palazzetto”

Caserta fa parlare di sé e, questa volta, lo fa per una giusta causa.

Lunedì, 15 Giugno 2026, dopo anni di “calvario” nelle serie inferiori, la Juve Caserta è ufficialmente ritornata in serie A.

La città è letteralmente impazzita: sono stati tantissimi i tifosi che si sono catapultati in strada per manifestare la propria gioia per un risultato tanto prestigioso ed augurato.

Ho atteso qualche giorno prima di dire la mia – ha dichiarato Romolo Vignola, Coordinatore Provinciale del PSL ed ex cestista proprio della squadra di Basket casertana. – Da uomo di sport, sono molto soddisfatto per il risultato ottenuto e colgo l’occasione per ringraziare la società e la squadra per quella che ritengo sia stata una vera e propria impresa sportiva.

Da persona impegnata in Politica, invece, sento l’esigenza di fare alcune osservazioni.

Il Basket, come il Calcio, è un tema importante per una città e va affrontato seriamente, non basta farsi un selfie e non è rispettoso creare falsi illusioni alla tifoseria.

Abbiamo il problema Palasport e la Politica ha l’obbligo di trovare soluzioni.

Colgo l’occasione per ringraziare la Provincia – ha continuato Vignola – per l’impegno profuso affinché la Juve Caserta potesse disputare le partite casalinghe al Pala Piccolo.

Ora, però, dobbiamo velocemente attrezzarci per affrontare il prossimo campionato che ci vedrà impegnati in serie A.

Sono anni ormai che i Socialisti chiedono lumi sull’impianto del Pala Vignola per il quale, prima dello scioglimento del Comune, fu approvato sia il progetto (mancava solo il parere dei Vigili del Fuoco) che espletata la gara di appalto.

Da quel momento non si è più saputo niente e, oggi, proprio quel palazzetto potrebbe tornare utile alla causa.

Nei prossimi giorni – continua- chiederò ai Commissari lo stato attuale dei fatti anche perché, oggi, per dare un Palazzetto dello Sport adeguato alla categoria, basterebbe riprendere il progetto in questione e modificarlo dai 2500 posti previsti a 3500/4000

Ricordo a me stesso e a chi legge che il Pala Vignola è collocato in un’area di Caserta leggermente decentrata e che, eventuali, numerose affluenze di persone, alle partite casalinghe della squadra, non creerebbero nessuno tipo di problema sotto l’aspetto della viabilità.

Quello degli impianti sportivi – conclude il Coordinatore Provinciale del PSL – sarà una delle nostre priorità politiche. Chiederemo spiegazioni anche della struttura di Tuoro che, nonostante i lavori effettuati, non è mai partita.

Lo sport è anche sviluppo occupazionale, turistico e sociale”.