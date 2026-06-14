Svolta per Marcianofreddo, quasi un milione di euro di finanziamento per il dissesto idrogeologico

Un importante traguardo per il Comune di Alvignano. Con la determinazione 294 del 9 giugno scorso è stato formalmente accertato l’ingresso nelle casse comunali di 999.500 euro di finanziamento statale per interventi di regimentazione delle acque e prevenzione del dissesto idrogeologico.

Il contributo, assegnato dal Ministero dell’Interno di concerto con il MEF, è destinato alla realizzazione di opere urgenti sulla strada di collegamento con Marcianofreddo e su altre strade comunali particolarmente esposte al rischio idrogeologico.

Un risultato fortemente voluto e perseguito dall’Assessore ai Lavori Pubblici Pietro Civitillo, che ha seguito personalmente l’iter progettuale e la candidatura al finanziamento consegnando un risultato straordinario all’amministrazione Di Costanzo.

Si tratta di un finanziamento strategico per Alvignano che permetterà di mettere in sicurezza importanti arterie stradali, tutelando sia la viabilità che l’incolumità dei cittadini.

Con questo importante risultato, l’Amministrazione Di Costanzo dimostra ancora una volta di saper intercettare risorse fondamentali per lo sviluppo e la sicurezza del territorio, confermando la propria attenzione alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

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