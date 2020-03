Lo Sporting Club Juvecaserta comunica che il settore agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha fissato per mercoledì 11 marzo il recupero della gara tra i bianconeri e la Feli Pharma Ferrara a suo tempo rinviata in ottemperanza alle disposizioni emesse dalle competenti autorità in ordine all’emergenza coronavirus.

I biglietti per la gara in programma al Palamaggiò con inizio alle ore 20.30 sono già in vendita presso la Ticketteria di via Gemito in Caserta e nelle rivendite autorizzate del circuito go2.