JuveCaserta arriva la capolista Ravenna

Questo il comunicato della JuveCaserta: Seconda gara interna consecutiva per lo Sporting Club Juvecaserta che domani, domenica 12 gennaio, al Palamaggiò, nel tradizionale orario delle ore 18.00, ospita la capolista OraSì Ravenna, protagonista di un campionato di assoluto rilievo, come dimostrano le tredici vittorie in sedici incontri, di cui otto consecutive negli ultimi impegni. Partita, perciò, di grosso impegno per il quintetto di coach Gentile, che cerca continuità nei risultati, soprattutto ora che sta cominciando a potersi allenare al completo. Il tecnico casertano, dopo aver evidenziato che Ravenna è meritatamente in testa alla classifica, presentando la gara di domani, sottolinea che il quintetto di coach Cancellieri «sta dominando il nostro girone e arriva da otto vittorie consecutive che gli hanno permesso di accumulare un vantaggio cospicuo sulle inseguitrici. È sicuramente la squadra che, fino a questo momento, ha avuto più continuità non solo di risultati ma anche di prestazioni, potendo contare su due americani come Potts e Thomas che stanno facendo pentole e coperchi e su un gruppo italiani di sicuro affidamento, senza dimenticare i due under del roster, Treier e Jurkatamm, giocatori molto interessanti che portano un contributo importante alla causa. Del nostro girone di andata – continua Gentile – una delle partite che rimpiangiamo di più perché offrimmo una qualità di pallacanestro molto buona ma in maniera troppo altalenante durante tutti i quaranta minuti. Come avevamo già anticipato nel presentare la gara con Piacenza,- conclude il tecnico – nel rush finale della regular season i due punti hanno una valenza maggiore e, perciò, tutte le partite saranno delle battaglie e noi dobbiamo farci trovare sempre pronti».

I meriti di Ravenna costituiscono l’oggetto anche del pensiero espresso da Marco Cusin che, partendo dalla striscia vincente degli avversari, sottolinea come gli stessi abbiano «una fiducia di squadra importante. Thomas e Potts sono due giocatori forti ma anche gli italiani stanno dando un contributo determinante. Noi – afferma il centro casertano – dovremo essere bravi in attacco a muovere la palla come facemmo nella partita di andata e in difesa ad essere più continui e attenti su quelle che saranno le nostre scelte».

A dirigere il confronto tra lo Sporting Club Juvecaserta e l’OraSì Ravenna è stata designata la terna composta da Roberto Radaelli di Rho (MI), Umberto Tallon di Bologna e Chiara Maschietto di Treviso. Al tavolo degli ufficiali di gara Alberto Scafuri (segnapunti) di Salerno, Mariacristina Crispo (cronometrista) e Giuseppe Ciaravolo (addetto 24”), entrambi di Napoli.

Intanto, il preparatore fisico Domenico Papa, il capitano Marco Giuri ed i giocatori Marco Cusin e Tommaso Bianchi sono stati i protagonisti di un incontro con gli allievi del Liceo sportivo “Manzoni” di Caserta. La manifestazione, ospitata nell’aula magna dell’Istituto, è stata promossa dalla dirigente scolastica, dr.ssa Adele Vairo, ed ha visto coinvolti gli alunni delle ultime classi, che hanno avuto modo di interagire con i rappresentanti del club bianconero, che hanno risposto alle tante domande, evidenziando che fare sport, soprattutto a livello agonistico, insegna ad impegnarsi al massimo per raggiungere i propri obiettivi che, alla fine, vengono premiati dai risultati. Il che vuol dire anche abituarsi ad affrontare le difficoltà della vita quotidiana, abituandosi ad organizzare il proprio tempo; un’abitudine che diventa determinante soprattutto nel rispondere agli impegni della vita universitaria e, più in generale, dello studio.

Diretta streaming su LNP PASS per gli abbonati al servizio (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Sulle frequenze di Radioprimarete Caserta (95.00 Mhz FM) è, invece, prevista la radiocronaca diretta. Aggiornamenti in diretta anche sui nostri canali social (Facebook ed Instagram).