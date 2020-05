JuveCaserta, conferenza di presentazione di D’Andrea ancora rinviata?

Questa la domanda che si fanno tutti i tifosi della JuveCaserta: la conferenza stampa di presentazione del nuovo patron D’Andrea si farà o no?

Ad inizio settimana era in programma la conferenza stampa con la presentazione della nuova società, ma ad oggi non c’è stata e non è stata neanche comunicata una possibile nuova data.

Se già all’ inizio molti tifosi avevano esternato dubbi sulla nuova proprietà, questo silenzio non fa altro che rafforzare tali perplessita’.

Speriamo che nel più breve tempo possibile la società si manifesti con delle comunicazioni ufficiali, perchè siamo tutti curiosi di sapere i nuovi progetti in casa JuveCaserta.