JuveCaserta consegnati tutti i documenti

Ore di grande attesa in casa JuveCaserta. La società casertana è riuscita entro i termini richiesti a consegnare tutto il necessario perl’ iscrizione al prossimo campionato di A2. Ora non resta che aspettare l’esito dei controlli e sperare che sia tutto a posto.

Questo il comunicato della JuveCaserta:

COMUNICATO STAMPA

OGGETTO: presentazione di tutti documenti richiesti per l’iscrizione al campionato di serie A2

Lo Sc JuveCaserta comunica a tutti gli organi di stampa di aver consegnato entro il 31 luglio tutti i documenti richiesti dalla Comtec per l’iscrizione al prossimo campionato di serie A2 di basket. La società, nonostante i continui attacchi mediatici, non si è lasciata distrarre e seppur con qualche difficoltà legata alla pesantissima eredità debitoria raccolta si è prodigata affinché tutto fosse in ordine per il bene della JuveCaserta e non certo per il proprio interesse. Il presidente Nicola D’Andrea ha un solo obiettivo che è quello di ridare lustro al basket casertano nonostante qualcuno abbia deciso di remare contro non si sa per quale tornaconto personale.