In merito ad alcuni post inseriti su social network da Laci Swann, lo Sporting Club Juvecaserta, nel contestare le affermazioni della stessa, precisa di aver dato mandato ai propri legali di valutare ogni azione atta a difendere il nome ed il prestigio del club da affermazioni che ritiene false e calunniose. Tanto è già stato comunicato al procuratore del giocatore con cui è da tempo in corso una trattativa per la definizione della questione.