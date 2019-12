JuveCaserta ferie gia finite

Ferie gia finite in casa JuveCaserta, la squadra casertana sarà infatti impegnata nel prossimo turno contro Roseto. La squadra di Gentile, vorrà vendicarsi per il finale assurdo della gara di andata. Sarà quasi un dentro o fuori, vista la situazione in classifica, delle due squadre. Caserta vuole bissare la grande rimonta fatta contro Verona, mentre le squadra ospite cerchera’ disperatamente punti per centrare la salvezza.

Risultati: Urania Milano-Mantova 28/12, Verona-Udine 28/12, Assigeco Piacenza-Poderosa Montegranaro 29/12, Ferrara-Ravenna 29/12, Forlì-Orzinuovi 29/12, Imola-San Severo 29/12, Roseto-Caserta 29/12.

Classifica: