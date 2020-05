JuveCaserta futuro grigio?

Caserta. Non sembra esserci serenità da un paio di anni a questa parte in casa JuveCaserta, anche in questa stagione ci ritroviamo difronte ad un futuro molto incerto. La speranza dei tifosi e quella di continuare a partecipare al campionato di A2, anche se detto con molta sincerità le risorse economiche sono davvero poche.

Se aggiungiamo a questo anche i danni causati . sotto l’ aspetto economico, dal Covid-19 allora la situazione sembra davvero difficile. Bisognerà capire poi come la Lega gestirà la prossima stagione, visto che ogni società non avrà incassi con i palazzetti vuoti e cosa ancora più importante dovrà essere la sicurezza per gli atleti che porterà ulteriori spese. Insomma si prospetta ancora un’ annata molto difficile.