Juvecaserta . I Boys Ce 17 prendono le distanze dagli usurpatori

Caserta . Riceviamo e pubblichiamo la nota scritta del gruppo Boys Ce 17

“Al mondo c’è chi usurpa….si usurpa un nome, un titolo, uno status. Si usurpa sempre per lo stesso motivo, migliorare la propria misera condizione….A Caserta c’è chi usurpa una intera storia, fatta di successi di lotte ed anche di amare sconfitte. Badate bene costoro usurpano non nella speranza che nessuno se ne accorga, ma lo fanno alla luce del sole…anzi spudoratamente, sperando che prima o poi nessuno se ne renda più conto e siano automaticamente legittimati ad usare il nome della JuveCaserta! pur di ammaliare una tifoseria ancora sconvolta e disorientata dalla scomparsa della propria amata, e proprio come un amante deluso pronto a gettarsi tra le prime gambe aperte.

I BOYS CE 17 non ci stanno e prendono le distanze da questi usurpatori, ricordando a tutti che lo SPORTING CLUB JUVECASERTA ha due soli colori, il BIANCO e il NERO e giocava al PALAMAGGIÒ! DA QUESTO NON SI PRESCINDE… cari usurpatori VERGOGNATEVI!