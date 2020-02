JuveCaserta il coronavirus complica il programma sportivo

La JuveCaserta questa sera non scenderà in campo, il problema coronavirus quindi per il momento non permetterà di giocare incontro. Poteva essere un turno fondamentale per la JuveCaserta, ma praticamente in tutto il girone si sono giocate appena 3 partite.

Risultati: Udine-San Severo 74-66, Roseto-Urania Milano 80-55, Ravenna-Mantova 68-71, Caserta-Ferrara 25/02, Assigeco Piacenza-Forlì 26/02, Imola-Orzinuovi 26/02, Verona-Poderosa Montegranaro 26/02.

Classifica:

Ravenna 40

Forlì 34*

Mantova 30

Verona 30*

Udine 30

Ferrara 28*

Urania Milano 24

Assigeco Piacenza 20*

San Severo 20

Imola 20*

Poderosa Montegranaro 18*

Caserta 18*

Roseto 16

Orzinuovi 14*

In asterisco le squadre con una gara in meno