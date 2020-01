Juvecaserta in trasferta ad Imola, obiettivo playoff

«Imola non ha apportato modifiche al suo roster ed è la stessa squadra che affrontammo all’andata, una squadra esperta con Fultz e Bowers che sanno gestire alla perfezione i vari momenti della partita. Due super tiratori come Baldasso e Masciadri e l’atletismo di Morse a chiudere un quintetto di tutto rispetto». Così coach Ferdinando Gentile esordisce nell’analizzare la trasferta di domani, domenica 26 gennaio, sul campo di Imola precisando, però, che più che parlare degli avversari, «partirei da noi e da quello che dobbiamo mettere in campo per ritornare alla vittoria. Difensivamente abbiamo fatto dei passi da gigante e bisogna continuare con questo atteggiamento. Quando le cose non vanno bene in attacco – conclude il tecnico bianconero – non dobbiamo scollarci sul piano difensivo. La difesa che abbiamo offerto a Montegranaro per lunghi tratti della gara e in casa con Udine per 40 minuti deve essere il viatico per un finale di stagione in cui vogliamo ritornare protagonisti».

Anche Mirco Turel preferisce guardare in casa propria più che agli avversari, pur riconoscendo che «Imola è una squadra quadrata, composta da tanti giocatori di esperienza e dovremo affrontarli mettendo in campo grande intensità, soprattutto in difesa, dove siamo migliorati tanto. Abbiamo studiato a fondo i nostri avversari e dobbiamo farci trovare pronti perché i nostri avversari non ci regaleranno niente e noi vogliamo assolutamente ritornare alla vittoria».

Tanti gli ex da una parte e dall’altra: Bowers ed Ingrosso tra i padroni di casa, coach Gentile, Paci, Turel ed Hassan tra gli ospiti. A dirigere il confronto tra Le Naturelle Imola e lo Sporting Club Juvecaserta è stata designata la terna composta da Alessio Dionisi di Fabriano (AN), Daniele Yang Yao di Vigasio (VR) e Gian Lorenzo Miniati di Firenze. La telecronaca di Le Naturelle Imola – Sporting Club Juvecaserta andrà in diretta streaming su LNP PASS per gli abbonati al servizio (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Sulle frequenze di Radioprimarete Caserta (95.00 Mhz FM) andrà in onda, invece, la radiocronaca diretta. Aggiornamenti in diretta anche sui nostri social (Facebook, twitter ed Instagram).