JuveCaserta l’ultima gara dell’anno e da incubo

Una brutta JuveCaserta perde in maniera netta sul campo di Roseto, terminando così il 2019 in maniera molto negativa. La squadra di mister Gentile, non è entrata praticamente mai in partita. Un passo decisamente indietro, dopo l’impresa nella partita scorsa contro Verona.

Sapori Veri Roseto – Sporting Club Juvecaserta 84-72 (35-15, 51-37, 71-51)

Roseto: Jones 23, Pierch 20, Bayehe 11, Canka 9, Nikolic 8, Giordano 4, Mabor 4, De Fabritiis 3, Mouaha 2, Fokou, Ghirlanda, Rupil ne. Allenatore: D’Arcangeli

Caserta: Giuri 15, Allen 14, Carlson 13, Paci 10, Turel 10, Cusin 4, Hassan 3, Bianchi 3, Valentini, Gervasio, D’Aiello ne. Allenatore: Gentile

Arbitri: Gagliardi di Anagni (FR), Martellosio di Buccinasco (MI) e Marzulli di Pontedera (PI)

Roseto: tiri da 2 20/34 (59%), da 3 7/19 (37%),, liberi 23/31 (74%), rimbalzi 33 di cui 9 offensivi, assist 17

Caserta: tiri da 2 15/22 (68%), da 3 9/33 (27%),, liberi 13/19 (79%), rimbalzi 30 di cui 9 offensivi, assist 16

Risultati: Urania Milano-Mantova 72-78, Verona-Udine 68-70, Roseto-JuveCaserta 84-72, Imola-San Severo 78-67, Forlì-Orzinuovi 92-96, Ferrara-Ravenna 69-88, Assigeco Piacenza-Poderosa montegranaro 76-80.

Classifica: