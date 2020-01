Juvecaserta poker di sconfitte, vince Imola 76-74

Cade ancora la Juvecaserta, la squadra di mister Gentile perde anche contro Imola. La squadra bianconera riesce a tenere il passo soltanto nel primo tempo, ma nella ripresa viene surclassata da Imola. Domani la JuveCaserta dovrà sperare in una sconfitta di Roseto, per non ritrovarsi con appena due punti dalla zona play out.

Le Naturelle Imola Basket – Sporting Club Juvecaserta 76-74 (15-27, 23-21, 22-15, 16-11)



Le Naturelle Imola Basket: Timothy jermaine Bowers 18 (5/7, 2/4), Anthony Morse 17 (6/11, 0/0), Robert Fultz 13 (2/5, 2/5), Luca Valentini 12 (3/7, 1/1), Stefano Masciadri 6 (0/4, 2/2), Lorenzo Baldasso 5 (1/1, 0/3), Celis Taflaj 3 (0/0, 1/5), Tommaso Ingrosso 2 (1/1, 0/2), Nikola Ivanaj 0 (0/0, 0/0), Giorgio Calvi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Alberti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 24 – Rimbalzi: 35 7 + 28 (Anthony Morse, Robert Fultz, Luca Valentini 7) – Assist: 16 (Robert Fultz 5)



Sporting Club Juvecaserta: Marco Giuri 26 (2/5, 5/10), Michael Carlson 13 (5/12, 0/3), Norman Hassan 11 (2/4, 2/9), Tommaso Bianchi 9 (2/4, 1/2), Paolo Paci 9 (4/6, 0/0), Marco Cusin 6 (3/9, 0/0), Davide Mastroianni 0 (0/0, 0/0), Andrea Valentini 0 (0/2, 0/1), Bruno Del vaglio 0 (0/0, 0/0), Mirco Turel 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 36 11 + 25 (Marco Giuri, Michael Carlson 10) – Assist: 12 (Michael Carlson 4)

Risultati: Urania Milano-Orzinuovi 92-82, Udine-Ravenna 82-72, San Severo-Ferrara 88-77, Imola-Caserta 76-74, Assigeco Piacenza-Verona 83-81, Forlì-Mantova 87-77, Roseto-Poderosa Montegranaro 27/01.

Classifica: