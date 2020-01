JuveCaserta prossime gare decisive per la lotta alla salvezza

Sarà un mese di gennaio che vedrà ben tre gare della JuveCaserta davanti ai propri tifosi. In queste sfida la squadra casertana, dovrà cercare di avere la spinta per ipotecare la salvezza. Certo non saranno sfida facile, nelle prossime sfida infatti la JuveCaserta dovrà vedersela con Piacenza,Ravenna,Montegranaro,Udine,Imola. Apparte Montegranaro infatti, tutte le altre formazioni si trovano al momento in zona playoff. Da domani comincerà un mese di gennaio fondamentale per la squadra casertana.

Risultati: Mantova-Ferrara 5/1, Caserta-Assigeco Piacenza 5/1, Imola-Roseto 5/1, Poderosa Montegranaro-Orzinuovi 5/1, Ravenna-Verona 5/1, San Severo-Forlì 5/1, Udine-Urania Milano 5/1.

Classifica: