JuveCaserta sfida da dentro o fuori

Caserta. Questo il comunicato della JuveCaserta:” Lo Sporting Club Juvecaserta torna sul campo amico del Palamaggiò per affrontare domani, domenica 9 febbraio, alle 18.00 un’altra, importante sfida contro l’Agribertocchi Orzinuovi, che attualmente segue in classifica con soli due punti di distacco dai bianconeri. Coach Gentile, che dovrà fare ancora a meno del suo capitano Marco Giuri, non nasconde che «Orzinuovi è una squadra che dall’arrivo di Corbani è cambiata molto. Innesti di qualità come Miles e Carenza l’hanno resa più quadrata e adesso sono anche in fiducia. E questo – continua il tecnico – spiega come nel turno infrasettimanale abbiano avuto la meglio su Mantova anche senza un giocatore importante come Bossi. Per noi è la partita. Il raggiungimento del nostro obiettivo stagionale passa da queste partite».

Le parole del tecnico sono condivise da Mirco Turel, ex di giornata insieme a Tommaso Bianchi e Salvatore Parrillo: «Per noi è la partita più importante dell’anno. Orzinuovi non è la squadra che incontrammo all’andata, -continua la guardia bianconera – hanno inserito nuovo coach e nuovi giocatori diventando più solidi e quadrati ma non possiamo sbagliare. Ne siamo consapevoli e daremo tutto per tornare alla vittoria».

A dirigere il confronto tra lo Sporting Club Juvecaserta e l’Agribertocchi Orzinuovi è stata designata la terna composta da Stefano Ursi di Livorno, Andrea Masi di Firenze e Daniele Valeriani di Ferentino (FR). AL tavolo degli ufficiali di gara una terna tutta femminile: Manuela Leone (segnapunti) di Casagiove (CE), Federica Fucile (cronometrista) di S. Giorgio del Sannio (BN) Rossella Pollioso (addetta ai 24”) di Boscotrecase (NA).

Diretta streaming su LNP PASS per gli abbonati al servizio (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Sulle frequenze di Radioprimarete Caserta (95.00 Mhz FM) è, invece, prevista la radiocronaca diretta. Aggiornamenti in diretta anche sui nostri social (Facebook, twitter ed Instagram).

Risultati: Urania Milano-Imola 08/02, Caserta-Orzinuovi 03/08, Poderosa Montegranaro-Ferrara 09/08, Ravenna-San Severo 09/08, Roseto-Assigeco Piacenza 09/08, Udine-Mantova 09/08, Verona-Forlì 09/08.

