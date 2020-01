Sosteniamo i nostri colori: la campagna JuveCaserta di prezzi speciali e biglietti omaggio per gli abbonati

“Sosteniamo i nostri colori”: è con questo scopo che lo Sporting Club Juvecaserta ha previsto prezzi speciali e biglietto omaggio per gli abbonati in occasione della partita di campionato che disputerà domenica al Palamaggiò con la Old Wild West Udine.

La gara, com’è noto, per esigenze televisive, inizierà alle ore 12.00 ed il club bianconero ha deciso così di offrire l’opportunità agli sportivi casertani la possibilità di trascorrere una mattinata diversa, sostenendo i colori bianconeri.

In particolare, tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento all’attuale stagione sportiva, presentando la tessera esclusivamente all’apposito ufficio del Palamaggiò, riceveranno in omaggio un tagliando per lo stesso ordine di posto.

I biglietti potranno essere ritirati giovedì 16 e venerdì 17 gennaio dalle 16.30 alle 19,30 e sabato 18 dalle 10.00 alle 12.00. Sarà possibile anche prenotare i biglietti via e-mail all’indirizzo [email protected] indicando il nome e cognome, il settore, i numeri C/N 00000000 e il progressivo 00000000, presenti sulla tessera. Il ritiro dei biglietti prenotati online, dietro presentazione dell’e-mail di risposta e di un valido documento di riconoscimento, potrà avvenire nei giorni ed orari suindicati od al botteghino del Palamaggiò negli orari di apertura di domenica prima della gara.

Per quanto riguarda i non abbonati, la società ha previsto i seguenti prezzi: Parterre centrale sostenitore € 50,00; parterre € 30,00; tribuna centrale € 20,00; tribuna € 10,00; curve Ancilotto e Quattro Stelle € 5,00.

I biglietti potranno essere acquistati presso la Ticketteria di via Gemito a Caserta e presso tutte le rivendite autorizzate del circuito go2 oppure domenica ai botteghini del Palamaggiò, che apriranno alle ore 10.00.