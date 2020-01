JuveCaserta trasferta fondamentale per la lotta alla salvezza

Questo il comunicato stampa della JuveCaserta: Turno infrasettimanale del campionato di serie A2 con lo Sporting Club Juvecaserta impegnato a Porto San Giorgio contro la formazione della XL Extralight Montegranaro. La squadra marchigiana, affidata al casertano Gennaro Di Carlo in sostituzione di coach Franco Ciani, ha una striscia aperta di tre vittorie consecutive, di cui due ottenute in trasferta. E, come sottolinea coach Gentile, «è la squadra più in forma in questo momento. Arrivano da tre vittorie consecutive di cui due fuori casa a Piacenza e a Mantova. Hanno avuto un po’ di Sliding doors cambiando guida tecnica e rimpiazzando Palermo e Mastellari con Marulli e Cortese, sono stati bravi a trovare subito un assetto nuovo e sono ripartiti alla grande. La nostra sconfitta con Ravenna – conclude il tecnico – ci deve insegnare per l’ennesima volta che, se non mettiamo in campo il giusto tasso di fisicità e cattiveria agonistic,a le partite saranno tutte problematiche per noi». Per il centro Paolo Paci «Montegranaro è una squadra che nel giro di due mesi ha cambiato faccia quasi radicalmente, modificando la guida tecnica ed alcuni giocatori. Sono in una fase crescente perché arrivano da tre vittorie consecutive, l’ultima per mano del loro americano Thomas, all’ultimo secondo contro Mantova. Noi dovremo riscattare la sconfitta dell’andata e ripartire subito dopo il cocente risultato di domenica scorsa».

Sul campo marchigiano lo Sporting Club Juvecaserta, ancora una volta in questa stagione, potrebbe non essere al completo. L’eventuale utilizzo di Allen e Cusin, infortunatisi nel corso della gara con Ravenna, infatti, sarà valutato solo all’ultimo momento.

A dirigere il confronto tra i bianconeri casertani ed il Montegranaro è stata designata la terna composta da Stefano Wassermann di Trieste, Daniele Caruso di Milano e Christian Mottola di Taranto

La partita, che avrà inizio alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS per gli abbonati al servizio (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Sulle frequenze di Radioprimarete Caserta (95.00 Mhz FM) è, invece, prevista la radiocronaca diretta. Aggiornamenti in diretta anche sui nostri social (Facebook, twitter ed Instagram).