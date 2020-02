Sara una gara delicata quella di domani che aspetta la JuveCaserta. La squadra di mister Gentile se la vedra contro San Severo, in una sfida quasi da dentro o fuori.

Queste le parole di mister Gentile:

Ancora una volta in emergenza lo Sporting Club Juvecaserta impegnato sul campo di San Severo contro la locale formazione dell’Allianz nell’infrasettimanale valida per la ventiduesima giornata del campionato di serie A2 in programma domani, giovedì 6 febbraio, con inizio alle ore 21.00. i bianconeri, che partiranno nel pomeriggio di oggi alla volta della cittadina pugliese, dovranno fare a meno del capitano Marco Giuri, infortunatosi nel corso della gara di domenica scorsa con l’Unieuro Forlì. Coach Gentile non nasconde la sua amarezza per i tanti colpi riservati quest’anno dalla buona sorte che «non sembra essere dalla nostra parte. Siamo in emergenza dal 30 agosto. Andiamo avanti a testa alta, dando il massimo che possiamo dare. Il campionato va avanti e siamo in piena lotta; di sicuro non verrà fatto alcun passo indietro». Presentando la formazione avversaria il tecnico bianconero rileva che «San severo è una squadra con un assetto decisamente diverso rispetto al girone di andata. Hanno apportato delle modifiche al roster che gli hanno permesso di migliorare la qualità del gioco e fin da subito hanno trovato giovamento da tutto ciò. Il nuovo straniero Ogide gli dà pericolosità sia da fuori l’arco che dentro l’area e un giocatore come Nazzareno Italiano gli porta esperienza e tanto lavoro sporco».

«È inutile parlare dell’importanza della partita – osserva il centro Paolo Paci -. Saremo ancora una volta in emergenza ma dovremo buttare il cuore oltre l’ostacolo per vincere su un campo come quello di San Severo. La squadra pugliese ha aggiunto due pedine importanti come Italiano e Ogide ed è in netta ripresa, arriva da una vittoria molto importante ottenuta sul campo di Mantova e sicuramente venderà cara la pelle. Dovremo limitare la loro corsa e la loro pericolosità sul perimetro».

La gara sarà diretta dalla terna composta da Marco Pierantozzi di Ascoli Piceno, Gianpaolo Marota di S.Benedetto del Tronto (AP) e Valerio Salustri di Roma.

Come per tutte le gare, è prevista la diretta streaming su LNP PASS per gli abbonati al servizio (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Sulle frequenze di Radioprimarete Caserta (95.00 Mhz FM), invece, andrà in onda la radiocronaca diretta. Aggiornamenti in diretta anche sui nostri social (Facebook ed Instagram).

Risultati: Ferrara-Verona 05/02, Forlì-Poderosa Montegranaro 05/02, Orzinuovi-Mantova 05/02, Assigeco Piacenza-Urania Milano 05/02, Imola-Udine 05/02, Roseto-Ravenna 05/02, San Severo-Caserta 06/12.

