JuveCaserta vincere per dare un calcio alla crisi

Servirà una grande JuveCaserta nella prossima sfida di campionato. La squadra di mister Gentile ospiterà Forlì. La squadra ospita arriva a Caserta con una serie di cinque vittorie consecutive. Il secondo posto in classifica infatti dimostra come questa squadra potrà dire la sua in ottica playoff. Dal canto suo la JuveCaserta dovrà cercare di vincere, anche perchè lì dietro le altre piano piano si stanno avvicinando.

Risultati: Ferrara-Assigeco Piacenza 01/02, Caserta-Forlì 01/02, Mantova-San Severo 01/02, Orzinuovi-Roseto 01/02, Poderosa Montegranaro-Udine 01/02, Ravenna-Urania Milano 01/02, Verona-Imola 01/02.