Juventus-Lazio gara decisiva per il futuro Sarri

Che Juve LaIo sia una grande sfida ci sono pochi dubbi, ma ora che siamo arrivati praticamente a fine stagione questa gara rischia di diventare quella decisiva per lo scudetto. Per la Juve una vittoria vorrebbe dire chiudere forse il discorso scudetto, mentre in casa Lazio una vittoria può servire sia per avvicinarsi alla Juve ma anche per dimenticare una ripresa di campionato post Covid- 19 molto negativo.

Sullo sfondo interessato spettatore di questa gara sarà l’Inter, la squadra di Conte spera in un passo falso della Juventus per tornare ufficialmente in corsa per lo scudetto.

Risultati: Verona-Atalanta, Cagliari-Sassuolo, Milan-Bologna, Parma-Sampdoria, Brescia-Spal, Fiorentina-Torino, Genova-Lecce, Napoli-Udinese, Roma-Inter, Juventus-Lazio

