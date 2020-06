Juventus-Milan il Milan può riuscire nell’impresa di eliminare la Juventus??

Sarà Juventus-Milan la prima gara ufficiale in Italia post Covid-19. Gli uomini di Stefano Pioli però dovranno fare una mini impresa, il pareggio del andata non è certamente da buttare. Sarà la prima gara per il Milan senza tifosi e questo paradossalmente può essere un vantaggio, visto che la Juventus praticamente non potrà puntare sul fattore campo. Per i rossoneri la coppa è fondamentale è uno dei pochi obbiettivi rimasti. Il Milan andrà a Torino con delle assenze molto pesanti, mancheranno infatti Ibrahimovic,Castillejo e Hernandez. La domanda che però tutti si fanno e la seguente il fatto di giocare praticamente a campo neutro, ma comunque con le regole classiche della coppa può in qualche modo dare una mano al Milan?? Beh diciamo che la risposta giusta potrebbe essere un forse, perché è vero che si giocherà senza pubblico, ma comunque restano i valori in campo che portano a dire Juventus. Inoltre bisogna calcolare che a differenza del Milan, se la juve non avrà il solito bel gioco potrà comunque contare su una qualità talmente ampia della rosa che basterebbe una giocata per decidere la gara. Insomma per il Milan il ritorno in campo sarà subito da brividi e forse possiamo dire che questa gara vale una bella fetta di stagione