Juventus – Napoli 0 a 1- Per gli azzurri parte il countdown per il terzo scudetto.

Rete: 90’+4′ Raspadori

Il Napoli non cambia idee, gioca a vincere, dovunque si presenta, anche se magari la condizione o le formazioni non sono le migliori a disposizione, come ieri a Torino, senza qualche elemento importante.

Una squadra che anche il Piemonte, sponda bianconera è scesa in campo con l’unica idea di vincerla.

Il momento non era certo quello dei migliori, dopo l’uscita dolorosa dalla Champions, la formazione partenopea si è presentata in campo, con il piglio giusto, giocando a calcio, senza mai rinunciare all’iudea di vincere, che è stato il leit motiv dell’intera stagione degli azzurri.

Una gara giocata a viso aperto, senza tatticismi esasperati, forse dovuto anche al fatto che Allegri non ha schierato inizialmente i suoi assi, subentrati nella ripresa, senza che abbiano dato però chissà quale svolta alla gara.

Il Napoli gioca sapendo di rischiare forte, quando si ritrova di fronte a calciatori, che vanno a”nozze” mentre si ritrovano in campo aperto, così è accaduto con il Milan, con Leao, così era successo ieri, quando Di Maria è andato il gol, rete poi annullata per un evidente fallo di Milik, sul regista partenopeo Stan Lobotka, ma la volontà di portare a casa il bottino pieno cede anche a questo rischio di impresa.

Una stagione che ha premiato le scelte iniziali, non facili, di questa estate, quando la società si è liberata di quelli che molti definisco “i magnifici perdenti”, cambiano pelle e dati anagrafici, rischiando grosso nel dare spazio e fiducia a un ragazzino della Georgia e a uno sconosciuto coreano, che si sono rivelati al fine, la chiave vincente di una stagione entusiasmante.

Andrebbero tutti ringraziati, dal primo all’ultimo,i ragazzi di Spalletti, che si sono impegnati per la realizzazione di questa impresa, per un sogno che potrebbe rivelarsi realtà sabato prossimo, quando i napoletani affronteranno, al Maradona la Salernitana.

Certo la squadra arriva al traguardo, con un poco di fiatone, che è una cosa normale, vista la difficoltà e la lungaggine del torneo italiano, bisogna riconoscere che il Napoli ha davvero costruito passo dopo passo questa vittoria, che ripetiamo non è solo una questione di pallone, quando vince il Napoli vincono tanti altri fattori, non solo sportivi.

A Torino gli azzurri, ci hanno creduto e hanno al fine meritato il bottino pieno, con un gol di Raspadori, il bomber tascabile, che con questa rete, consolida la sua specialità di goleador.

Il Napoli vince strameritatamente un campionato che ha un’importanza enorme, perché quando si è vinto, nei paraggi del Vesuvio era arrivato, il calciatore più forte di tutti i tempi e quindi quasi fosse scontata la vittoria, questa di adesso è invece la vittoria della programmazione, della serietà aziendale, la vittoria della competenza, di un lavoro lungo e preciso.

Che si dia inizio ai bagordi, che la festa cominci, per Napoli e per un sud intero, che ha meritato di vincere e dominare.