Juventus-Napoli a rischio rinvio!

Potrebbe essere a sorpresa rinviata la super coppa italiana, infatti nelle prime ore del giorno Reggio Emilia si è svegliata con tantissima nebbia.

Per il momento ,però,la sfida è stata ancora confermata, bisognerà capire cosa sarà la situazione oggi pomeriggio.

Mentre resta da capire se si giocherà, ci sono importanti novità anche sulle formazioni che dovrebbero scendere in campo.

Gli azzurri sono riusciti in estremis e recuperare Petagna, in casa Juventus invece dopo la pesante sconfitta di domenica sera contro L’Inter, sembrerebbe che Pirlo voglia far rifiatare Morata per far giocare Kulusevski