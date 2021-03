Juventus-Napoli polemiche sul recupero, si attende l’ufficialità del 17 marzo

Juventus-Napoli la partita fantasma del quale si è detto e scritto tutto, anche troppo sarà recuperata in tutta probabilità in data 17 marzo prossimo. Si attende l’ufficialità della Lega calcio di Serie A Tim, sulla data ufficiale del recupero della stessa partitissima. Qualche considerazione breve: Il Napoli è fuori dall’Europa League, pertanto il suo recupero non dovrebbe tangere più di tanto dato che deve restare attaccato al treno Champions League. La Juventus ha battuto il Napoli nella prima sfida dell’anno, in Supercoppa italiana, per poi cadere allo stadio Diego Maradona per mano di Lorenzo Insigne dal dischetto che ha sfatato il suo tabù contro gli odiati rivali dopo tre errori di fila che hanno scatenato l’ira dei tifosi più accaniti del Napoli.

La Juventus deve recuperare l’handicap, contro il Porto avendo perso contro i bianco blù al do Dragao di Porto per due ad uno. La Juve, punta alla Champions ma ogni anno esce mestamente ai quarti o agli ottavi del massimo torneo Europeo, mira a non perdere il distacco dal duo Milan-Inter di campionato. I partenopei potrebbero fare ostruzionismo sulla data mettendo i bastoni tra le ruote agli odiati rivali, le polemiche non mancheranno data la rivalità tra le due compagini seguiremo come sempre gli sviluppi ed eventuali colpi di scena.