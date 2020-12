JUVENTUS-NAPOLI SI DISPUTERA’, TOLTO IL VERDETTO A TAVOLINO DI QUALCHE MESE FA

Al terzo passaggio davanti alla giustizia sportiva, il Napoli vede soddisfatte le proprie posizioni e, trovata una data, giocherà la sfida con la Juventus sul campo. Così ha deciso il Collegio di Garanzia per lo Sport presso il Coni dopo un’udienza durata poco più di un’ora ed una camera di consiglio di due: il presidente Franco Frattini ha accolto il ricorso del club di Aurelio De Laurentiis e, di fatto, cancellata la vittoria 3-0 a tavolino assegnata ai bianconeri e tolto il punto di penalizzazione che gravava sulla classifica degli azzurri partenopei.

Colpo di scena clamoroso: il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto in toto il ricorso del Napoli e imposto la disputa della partita contro la Juventus che non era stata giocata lo scorso 4 ottobre. Al club azzurro verrà restituito anche il punto di penalizzazione, mentre al club bianconero saranno sottratti i 3 punti assegnati all’epoca, dopo il pronunciamento del Giudice Sportivo.

QUALE DATA? Completamente ribaltati dunque i verdetti del Tribunale Federale e della Corte di Appello Sportiva e da adesso nasce il problema di trovare una data utile per far disputare la partita, considerando i numerosi impegni delle due squadre. Il 13 gennaio, indicata sin dall’inizio come l’unica possibile, coincide con i rispettivi impegni in Coppa Italia contro Genoa ed Empoli, a una settimana esatta dalla sfida di Super coppa Italiana a Reggio Emilia.

Cosa aveva detto De Laurentiis

De Laurentiis era già ottimista prima dell’esito della sentenza: “È stata molto rilevante e trasparente l’interpretazione della Procura generale – aveva dichiarato nel primo pomeriggio – Mi aspetto che la gara si giochi e si cancelli un giudizio iniquo. Essendo stato a casa a lungo col Covid ho studiato la malattia. Dopo i primi due casi del Genoa, era chiaro che i miei due giocatori contagiati più un membro dello staff avrebbero potuto contaminare altri: per me era una questione di responsabilità, penale e sociale: non potevo disattendere due Asl e fare l’untore della Juve“.

Pirlo e il caso Juve-Napoli

Pirlo valuta il momento dei suoi: “Adesso bisogna andare in vacanza qualche giorno per recuperare le forze e guardare gli errori che abbiamo commesso, portare avanti un progetto che abbiamo costruito. C’è stata un po’ di mollezza generale, non avevamo sofferto per niente fino agli ultimi minuti, poi, a volte, gli episodi ti condizionano una gara. Siamo dietro alle milanesi e cercheremo di recuperare. Penso che tutte le squadre in questa pausa corta proveranno a rinforzarsi sul mercato, valuteremo se è meglio aumentare la qualità in qualche reparto o no. Valutiamo e guardiamo con calma in questi giorni e poi a mente fredda valutiamo cosa fare“. Nessun dramma per la brutta prestazione, stasera, di Bonucci: “La serata storta capita a tutti, fino ad ora aveva fatto grandi prestazioni. Può capitare a chiunque, ma è il nostro capitano e abbiamo grande fiducia in lui“. Poi il discorso torna sulla sentenza di Juventus-Napoli, che dovrà essere recuperata: “Non possiamo farci niente, non abbiamo problemi a rigiocare. Dispiace per le altre squadre che hanno viaggiato e perso punti senza dir niente, partendo e giocando senza chi aveva il Covid. Dispiace più per loro che per noi. Sentenza corretta? Per le altre squadre, che hanno mostrato grande correttezza”.

Juve-Napoli si giocherà, dunque, il calendario non dà tregua. Sullo sfondo resta una protocollo sulla sicurezza al tempo del coronavirus messo in discussione da una sentenza che farà discutere: il rischio caos, da qui in avanti, non è da escludere ora che quanto deciso dal Collegio di Garanzia per lo Sport farà giurisprudenza.