K-City nuovo main sponsor rossoblu: sarà sulle maglie della Casertana per la stagione 2021/22

La Casertana FC comunica di aver formalizzato l’accordo con la società K-City S.r.l. che apporrà il proprio marchio sulle maglie dei falchetti in qualità di main sponsor per la stagione 2021/22.

K-City s.r.l. è una srl fondata da un gruppo di imprenditori con una consolidata esperienza ventennale nella gestione delle aree di sosta e della mobilità urbana in genere. K-City, oltre a occuparsi della gestione di aree di sosta, produce sia hardware sia software per l’implementazione di sistemi IoT per il controllo della viabilità̀ e dei flussi veicolari nelle città. L’obiettivo diK-City è quello di offrire alle persone una vasta gamma di servizi, in grado di agevolare la vivibilità della città in termini di trasporto, risparmio energetico, qualità dell’aria e sicurezza. La Smart City “città intelligente”, nasce dalla predisposizione di una “mobilità intelligente” che è una delle componenti più importanti per il miglioramento della vita nelle città. La “città intelligente” deve disporre necessariamente di risorse hardware e software che consentano al cittadino di sentirsi parte integrante dell’evoluzione del luogo in cui risiede. K-City offre una serie di prodotti, hardware e software utili per l’implementazione di applicazioni di tali sistemi: Wireless Sensor Network, Intelligent Transport System, Tablet, Parcometri evoluti, Web app, IA (intelligenza artificiale). Le tecnologie da noi ed implementate rendono effettiva e tangibile una trasformazione della città da un agglomerato statico ad uno “vivente”.