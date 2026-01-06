Kadiri e Palomba firmano l’Epifania del podismo: spettacolo al 37° Trofeo della Befana di Acerra

Epifania all’insegna dello sport e della tradizione ad Acerra, dove martedì 6 gennaio 2026 si è disputata la 37ª edizione del Trofeo della Befana, storica corsa su strada che ha richiamato oltre 1000 podisti da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe. La manifestazione, organizzata dalla ASD Atletica 88 Acerra guidata dal presidente Antonio Zito, si è svolta su un suggestivo circuito cittadino di 10 chilometri circa con partenza e arrivo in Piazza Calipari. Nella fredda e pioviginosa mattinata acerrana a imporsi nella gara maschile è stato Yahya Kadiri (Carmax Camaldolese), che ha tagliato il traguardo per primo con il tempo di 30’00”, precedendo il compagno di squadra Ali Akinou (30’22”) e Abdelmajid Benrkia (30’45”), tesserato Runcard. Al femminile continua il dominio delle sorelle Palomba: Francesca ha conquistato la sua prima vittoria del 2026 fermando il cronometro su 35’47”, davanti a Filomena (37’12”). A completare il podio Grazia Razzano in 38’39”. Tutte e tre le protagoniste hanno difeso i colori gialloblù della Caivano Runners, regalando alla società un podio tutto interno. La gara, molto sentita nel panorama podistico regionale, ha ricordato anche la figura di Giovanni Zito, esempio di valori umani e sportivi. Nella classifica riservata alle società il primo posto è andato alla Amatori Vesuvio. La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Comune di Acerra e sotto l’egida dell’A.S.C., con classifiche curate da GarePodistiche e il racconto tecnico della mattinata affidato alla voce di Gennaro Varrella. Un’edizione partecipata e riuscita che conferma il Trofeo della Befana come uno degli appuntamenti più amati del folklore podistico campano.