Kontek-Casarotto e la Casertana riparte

La Casertana ritorna a ruggire e lo fa battendo al “Pinto” il non irresistibile Picerno. È stata una battaglia alla pari per 90 minuti, ma sono stati i falchetti a spuntarla grazie ad una maggiore concretezza sotto porta. Cervera, vice dello squalificato Coppitelli, schiera il collaudato 3-4-3, anche se i suoi rimangono in uno stato di emergenza per gli infortuni. Bertotto, coach dei lucani, si dà al 4-3-3. La partenza della Casertana è folgorante e già al 3’ perviene al gol: angolo battuto corto di Pezzella per Casarotto e testata vincente di Kontek. I falchetti non si fermano qui e al 5’ sfornano un’altra azione da rete con Kallon, che, però, ottiene solo un corner. Picerno pericoloso all’11’ con un colpo di testa da corner di Abreu. Al 16’ Pezzella serve Oukhadda, che si inserisce, tira e trova la deviazione in angolo di Marcone. Gli uomini di Cervera stanno chiaramente dominando. Al 22’ piccola chance per gli ospiti, con Franco che si destreggia tra un paio di avversari e tira, trovando la facile risposta di De Lucia. Al 27’ Abreu si esibisce in una spettacolare sforbiciata alta da cross di Gemignani. Al 30’ Bentivegna si mette in proprio e riesce a tirare bene, ma Marcone sventa in angolo con una gran parata. La Casertana sta meritando il vantaggio, vantaggio che svanisce al 41’, quando Bianchi dalla sinistra offre un bel pallone ad Abreu, che insacca facile l’1-1. Poco prima dell’intervallo, momento peggiore della partita per i falchetti, Franco prova un tiro “da casa sua” che finisce poco a lato. Nella ripresa la Casertana sarà un rullo compressore. Al 50’, infatti, cross di Oukhadda e Bellodi salva su Casarotto mettendo in corner. Al 53’ Casarotto si fa spazio sulla sinistra e offre una buona palla per Kallon, il cui tiro è deviato in angolo. Al 61’ Abreu mette un bel pallone per Guadagni, che però è chiuso dall’uscita tempestiva di De Lucia. Al 72’ Marcone sbaglia completamente il rilancio, favorendo le conclusioni di Casarotto (traversa) e poi di Pezzella (palla out). Al 76’ un bel lancio dalla retroguardia dei falchetti innesca Casarotto, che si trova a tu per tu con Marcone e lo supera con un pallonetto: 2-1! La Casertana continua a manovrare a piacimento e il Picerno continua ad avere difficoltà in costruzione, tanto che i lucani trovano la porta di rado. Al 91’ il neo entrato Saco è steso in area da Pugliese: l’arbitro Drigo concede il penalty, poi confermato all’ FVS. Il rigore è fallito da Casarotto, che se lo fa parare da Marcone e manca così la ciliegina sulla torta di una partita condotta, almeno fino a quel momento, senza particolari errori. Al 94’ si rivede finalmente Bacchetti, entrato per sostituire Pezzella. Al 96’ ultimo tentativo del Picerno con Esposito, che tira sulla barriera una punizione da posizione pericolosa. E così al 98’ i falchetti possono festeggiare i tre punti, in una gara che, almeno nel secondo tempo, è stata sotto controllo. Altro passo avanti verso i playoff, ormai virtualmente ad un passo. Si cercherà di risalire più posizioni possibili e soprattutto di recuperare gli infortunati. Ora testa al Siracusa, che verrà affrontato domenica 1° marzo in terra siciliana. Poi quattro partite che ci diranno a cosa questa squadra può davvero aspirare. Si affronteranno, infatti, in sequenza: Salernitana, Catania, Monopoli e Atalanta under-23. Non vi fermate qui, falchetti: il bello deve ancora arrivare!

(Foto di Ciro Santangelo)