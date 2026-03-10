Kosmos: il Kollettivo Studentesco Organizzato si confronta con la fragilità umana.

Gli studenti del Convitto Giordano Bruno presentano una rassegna di arti contemporanee performative e multimediali articolata in percorsi immersivi che intrecciano arti visive, moda, poesia, linguaggi digitali e performance.

Il progetto, promosso dalla prof.ssa Fabiana Borrata, storica dell’arte, coinvolge gli studenti del Liceo Classico e del Liceo Classico Europeo con l’obiettivo di valorizzarne il percorso formativo e creativo, offrendo uno spazio concreto di espressione e dialogo con il territorio.

La mostra Humana Fragilitas: oltre i confini del visibile. Trame complesse dell’esistenza contemporanea si terrà il 1° aprile alle ore 18 nello storico Salone del Convitto.

Al centro dell’iniziativa vi è la volontà di rafforzare il legame tra scuola e comunità, promuovendo la cultura come partecipazione attiva e consapevole. Il collettivo Kosmos nasce dall’esigenza di creare una comunità aperta al confronto, alla pluralità di sguardi e alla condivisione.

La fragilità, riconosciuta come dimensione essenziale della condizione umana, diventa il filo conduttore delle opere esposte: non effetti spettacolari, ma riflessioni che incarnano dubbio, vulnerabilità e tensione contemporanea. In un tempo segnato da polarizzazioni e certezze ostentate, il progetto sceglie di abitare l’incertezza, riconoscendo nella vulnerabilità un valore estetico ed esistenziale.

Un invito a riconoscere nella fragilità una forza generativa, trasformando l’arte in spazio di ricerca, dialogo e verità.