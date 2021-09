Koulibaly ancora protagonista in un Napoli, questa volta però un gol che vale doppio

Ancora lui sempre lui, ormai le sfide contro la Juventus per Koulibaly sono particolariDue gol e un autogol nelle ultime sfide contro i bianconeri. Un Napoli che nonostante la vittoria di misura domina tutta la gara è viene punita sull’unico errore di Manolas. Nonostante lo 0-1 per la Juve alla fine del primo tempo nella ripresa il Napoli si è gettato con il cuore per cercare la rimonta.

Prima un errore del portiere bianco nero che regala a Politano il gol del pareggio. Nel finale quando la gara sembrava essere indirizzata sul 1-1, ci pensa Kean a provare a sbloccare la gara ma purtroppo per lui sbaglia clamorosamente porta, non serve a nulla il salvataggio di Szczesny che dece poi a rendersi al tappin vincente di Koulibaly. Una vittoria che porta a punteggio pieno il Napoli e fa restare la Juventus in zona retrocessione. Allegri per adesso non rischia nulla, ma cosa potrebbe accadere in caso di non vittoria contro il Milan?