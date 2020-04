L’ Albero della Vita aiuta il circo Orfei

L’ emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova ogni settore della nostra società. Ci sono settori di cui non si parla mai, che sembrano non rientrare in nessuna categoria. Una di questi sono i circensi, anche loro chiaramente bloccati da tempo e in difficoltà. Il mondo del circo raggruppa tante fsmiglie e non di rado ci sono bambini con loro. Come nel caso del circo Orfei fermo nelle vicinanze di Maddaloni. Stamattina L’ Albero della Vita ha raccolto il grido d’aiuto del circo Romina Orfei che staziona, appunto, nel territorio del Comune di San Nicola la Strada. Gli aiuti alimentari (circa 100 Kg) donati supporteranno le famiglie del Circo e i loro bambini. Nella carovana sono presenti anche 2 neonati per cui sono state donato anche pannolini, salviettine imbevute per l’igiene e omogenizzati.

Maddaloni è anche questa.