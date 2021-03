L’ ANFI dona colombe alla Cappelluccia

Maddaloni. Questa mattina nella sede dell’ ANFI, l’ Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, su corso I Ottobre , si è tenuta una sobria e brevissima cerimonia per la consegna delle colombe pasquali.

Le colombe, tipico dolce della Pasqua, sono state gentilmente donate alla Parrocchia Nostra Signora di Loreto di Via Appia per distribuirle alle famiglie.

Dopo i saluti del presidente Giuseppe Farina, che ha fatto gli onori di casa, il parroco don Marco Zuppardi, accompagnato dal Direttore del Consiglio Pastorale Cav. Gioacchino di Lillo ha ringraziato per l’ennesima occasione di vicinanza e generosità in favore della Parrocchia. Le colombe pasquali saranno donate alle famiglie per il pranzo pasquale di sabato 3 aprile , organizzato dalla Forania di Maddaloni. Don Marco, nel suo brevissimo saluto di ringraziamento, ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione con le associazioni che hanno condiviso le attività della SOS LORETO, creata per questo periodo di pandemia.

Queste 2 realtà hanno rafforzato in questo difficile periodo storico la loro sinergia negli interventi concreti sul territorio a sostegno di vecchie e nuove situazioni di indigenza.

Azioni pratiche e mirate per alleviare e supportare vite modificate dalla pandemia, che oltre alla malattia, ha causato danni economici, psicologici e sociali che dovranno essere riparati con tutti i mezzi a disposizione.